У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський за день до літа випав сніг

Фото: Facebook-сторінка Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський сьогодні знову випав сніг

Про це повідомляє у Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, передає RegioNews.

Станом на 07:50 30.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західній 3-5 м/с. Температура повітря +1°С, - зазначається у повідомленні.

Довідково. Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2028 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Як повідомлялося, весна в Україні завершується грозовими дощами та похолоданням. У п'ятницю черговий циклон з дощами прийде на захід України і охопить до понеділка всю територію.