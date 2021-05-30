В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский за день до лета выпал снег

Фото: Facebook-страница Черногорского горного поисково-спасательного поста

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский сегодня снова выпал снег

Об этом сообщает в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост, передает RegioNews.

По состоянию на 07:50 30.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западной 3-5 м/с. Температура воздуха +1°с, - отмечается в сообщении.

Справка. Поп Иван (также Поп Иван Черногорский или Черная Гора) — одна из самых высоких вершин украинских Карпат, с высотой 2028 м. Расположена на юго-восточном конце Главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Как сообщалось, весна в Украине завершается грозовыми дождями и похолоданием. В пятницу очередной циклон с дождями придет на запад Украины и охватит до понедельника всю территорию.