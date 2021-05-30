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30 травня 2021, 12:37 51

В Україні усі області - у "жовтій" зоні карантину

30 травня 2021, 12:37 51
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Фото з відкритих джерел
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Станом на 30 травня усі області України перебувають у «жовтій» зоні епідеміологічної небезпеки, і вже чотири регіони близькі до «зеленої»

Про це свідчать дані рівня поширення захворювання на Covid-19, оприлюднені Міністерством охорони здоров'я, передає RegioNews.

Жодна з українських областей наразі не перебуває у червоній, помаранчевій та зеленій зоні карантину.

За показниками епідемічного порогу захворюваності на Covid-19, зеленій зоні карантину станом на 29 травня відповідають чотири регіони. Це місто Київ, Закарпатська, Полтавська та Хмельницька області.

Найближчими до критичних показників є Волинська, Донецька, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська та Черкаська області.

Як повідомлялося, в Україні за добу одужало від COVID-19 утричі більше людей, ніж захворіло. 30 травня 2021 року в Україні зафіксовано 1 703 нових випадки захворювань на COVID-19. Серед захворілих - 85 дітей та 10 медпрацівників.

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