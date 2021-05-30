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30 мая 2021, 12:37 51

В Украине все области - в "желтой" зоне карантина

30 мая 2021, 12:37 51
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Фото из открытых источников
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По состоянию на 30 мая все области Украины находятся в «желтой» зоне эпидемиологической опасности, и уже четыре региона близки к "зеленой»

Об этом свидетельствуют данные уровня распространения заболевания Covid-19, обнародованные Министерством здравоохранения, передает RegioNews.

Ни одна из украинских областей пока не находится в красной, оранжевой и зеленой зоне карантина.

По показателям эпидемического порога заболеваемости Covid-19, зеленой зоне карантина по состоянию на 29 мая отвечают четыре региона. Это город Киев, Закарпатская, Полтавская и Хмельницкая области.

Ближайшими к критическим показателям являются Волынская, Донецкая, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская и Черкасская области.

Как сообщалось, в Украине за сутки выздоровело от COVID-19 втрое больше людей, чем заболело. 30 мая 2021 года в Украине зафиксировано 1 703 новых случая заболеваний COVID-19. Среди заболевших - 85 детей и 10 медработников.

COVID-19 зеленая зона карантин эпидемия Минздрав

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