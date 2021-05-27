Доба на Донбасі: зафіксовано дев'ять порушень, стріляли з гранатометів та кулеметів

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Протягом минулої доби, 26 травня, було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників за минулу та поточну добу немає

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу населеного пункту Кримське ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти. Біля Пісків та Причепилівки бойовики застосували міномети 82-го калібру.

У районі населеного пункту Красногорівка та поблизу селища Південне противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.

У передмісті Павлополя ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Біля Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а поблизу Авдіївки відкривали вогонь зі снайперської зброї.

Станом на 7 годину ранку, 27 травня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів.

Так, неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, раніше в зоні проведення Операції об'єднаних сил було зафіксовано п'ять ворожих обстрілів.