Окупанти на Донбасі поранили нашого воїна: ЗСУ відкрили вогонь у відповідь

В зоні проведення Операції об'єднаних сил 26 травня було зафіксовано п'ять ворожих обстрілів

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зазначається, що бойовики здійснили обстріли поблизу населеного пункту Кримське, Причепилівка, Красногорівка та Павлопіль.

Також окупанти відкривали вогонь зі снайперської зброї поблизу Авдіївки.

"Внаслідок ворожого вогню український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - повідомили у штабі.

Наголошується, що на ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - зауважили на передовій.

Нагадаємо, минулої доби, 25 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.