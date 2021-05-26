На Донбасі через снайперські обстріли поранено українського військовослужбовця

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Протягом минулої доби, 25 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік населеного пункту Новомихайлівка ворог відкривав вогонь із протитанкових гармат та стрілецької зброї. Поблизу селища Новгородське окупанти здійснили обстріл із мінометів 82-го калібру.

Біля Водяного бойовики тричі застосували у бік наших позицій автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю. У районі населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

У напрямку позицій ООС, біля селища Березове був помічений ворожий безпілотний літальний апарат типу Мавік з перетином лінії розмежування. Українські захисники зі стрілецької зброї збили БПЛА окупантів", - повідомляють у штабі.

Бойових втрат серед українських захисників за минулу добу немає.

Станом на 7 годину ранку, 26 травня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї. Біля Павлополя російські найманці вели вогонь у бік позицій ООС зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого - задовільний.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню – поблизу Новгородського та Водяного.