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Оккупанты на Донбассе ранили нашего воина: ВСУ открыли ответный огонь
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26 мая 2021, 17:38 15

Оккупанты на Донбассе ранили нашего воина: ВСУ открыли ответный огонь

26 мая 2021, 17:38 15
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В зоне проведения Операции объединенных сил 26 мая было зафиксировано пять вражеских обстрелов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Отмечается, что боевики совершили обстрелы вблизи населенного пункта Крымское, Причепиловка, Красногоровка и Павлополь.

Также оккупанты открывали огонь из снайперского оружия вблизи Авдеевки.

"В результате вражеского огня украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Отмечается, что на вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь в ответ.

"Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - отметили на передовой.

Напомним, за прошедшие сутки, 25 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

ООС Украина война боевики оккупанты

 
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