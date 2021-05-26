У Кривому Розі біля вокзалу знайшли макет бомби з запискою

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє "24 Канал”, передає RegioNews.

Відомо, що у Нацполіцію про підозрілий пристрій повідомив приблизно о 12 годині диспетчер залізниці.

На місце одразу відправили рятувальників, швидку допомогу, правоохоронців, вибухотехніків і кінологів із собаками. Вони дослідили цей предмет і виявилося, що це муляж”, - йдеться в повідомленні.

На фото з місця видно, що біля колій хтось залишив коробку з прив’язаним мобільним телефоном. Також на муляжі розміщена записка із написом "викликайте саперів".

Працівники поліції все ж направили "бомбу” на експертизу, кримінальну справу за цим інцидентом поки що не відкривали.

Нагадаємо, раніше в Одесі на одній із вулиць виявили гранату та муляж саморобної бомби, за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу.