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26 мая 2021, 16:56 647

В Кривом Роге возле вокзала нашли макет бомбы с запиской

26 мая 2021, 16:56 647
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Фото: Нацполиция
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В Кривом Роге неподалеку грузового железнодорожного вокзала около пути нашли муляж бомбы

Об этом сообщает "24 Канал", передает RegioNews.

Известно, что в Нацполицию о подозрительном устройстве сообщил примерно в 12:00 диспетчер железной дороги.

На место сразу отправили спасателей, скорую помощь, правоохранителей, взрывотехников и кинологов с собаками. Они исследовали этот предмет и оказалось, что это муляж", - говорится в сообщении.

На фото с места видно, что возле путей кто-то оставил коробку с привязанным мобильным телефоном. Также на муляже размещена записка с надписью "вызывайте саперов".

Работники полиции все же направили "бомбу" на экспертизу, уголовное дело по данному инциденту пока не открывали.

Напомним, ранее в Одессе на одной из улиц обнаружили гранату и муляж самодельной бомбы, по данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

вокзал взрыв Кривой Рог Нацполиция бомба

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