Стало відомо, у яких регіонах виплатили найбільше карантинної допомоги ФОПам

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Найманим працівникам та підприємцям, які через карантин у “червоних” зонах призупинили роботу, станом на 24 травня виплатили вже 1,4 млрд грн

Про це пише RegioNews з посиланням на Міністерство економіки.

Так, виплати від держави розміром вісім тисяч гривень отримали 100 208 найманих працівників та 74 792 ФОПів. Найбільше грошей наразі отримали підприємці та наймані працівники у Києві. Їм виплатили майже 270 млн грн.

Також у списку лідерів з виплат підприємцям Львівська область, де вже компенсовано майже 146 млн грн, та Харківська область - 135 млн грн.

Раніше повідомлялося, що у Пенсійному фонді не залишилось грошей для виплати карантинної допомоги ФОПам.