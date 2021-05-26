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26 травня 2021, 14:54 299

В Україні хочуть змінити правила усиновлення дітей

26 травня 2021, 14:54 299
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Рixabay
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Кабінет міністрів на засіданні 26 травня погодив законопроєкт, який передбачає зміни у правилах усиновлення дітей

Про це пише RegioNews посиланням на трансляцію засідання уряду.

Документ пропонує відновити різницю у віці між усиновлювачем і дитиною, що не може перевищувати 45 років; запровадити обов'язкове навчання для кандидатів в усиновлювачі, оскільки понад 90% громадян, які виявили бажання усиновити дитину, не мають досвіду виховання дітей.

Проект передбачає, що згода матері на усиновлення її дитини є дійсною, коли її надано в передбачений законом час, але не раніше ніж через шість тижнів після народження дитини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді хочуть вдосконалити надання допомоги родинам з дітьми.

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