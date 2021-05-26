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26 мая 2021, 15:59 287

Помощь при рождении ребенка хотят увеличить до 50 тыс. грн

26 мая 2021, 15:59 287
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров на заседании в среду, 26 мая, одобрил проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" относительно увеличения размера помощи при рождении ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания правительства.

Документ, который еще должна согласовать Верховная Рада, предусматривает увеличение объема государственной поддержки при рождении ребенка или усыновлении - с 41 тыс. грн до 50 тыс. грн с 1 января 2022 года. Также предполагается увеличение размера в 2023 году и в дальнейшем на прогнозный показатель инфляции.

Документ предлагает проводить выплату пособия единовременно в размере 25% от общего размера пособия, остальная сумма будет выплачиваться следующие 36 месяцев равными частями.

Также документ предлагает увеличение размер пособия при усыновлении ребенка.

Кроме этого, утверждена Концепция государственной социальной программы оздоровления и отдыха детей на период до 2025 года. Вводится принцип "деньги ходят за ребенком", когда финансирование получат наиболее успешные и посещаемые заведения.

При этом мы будем стимулировать развитие всех заведений, - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Как сообщалось, в Раде хотят усовершенствовать оказание помощи семьям с детьми: что предлагают. Народные депутаты поддержали за основу законопроект №3124, который предусматривает совершенствование оказания помощи семьям с детьми.

Также в апреле Зеленский подписал закон о закупке " пакетов малыша". Закупать комплектования на открытых аукционах через систему ProZorro.

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