У Раді хочуть вдосконалити надання допомоги родинам з дітьми: що пропонують
Народні депутати підтримали за основу законопроєкт №3124, який передбачає вдосконалення надання допомоги родинам із дітьми
"За" проголосували 272 нардепи, пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Ради.
У пояснювальній записці вказано, що цей документ позбавить уряд можливості ухилятися від надання пільг таким сім’ям.
Документ пропонує виключити із сукупного доходу сім’ї пільговика, що використовується при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, нарахованих соціальних допомог на дитину/дітей.
До сукупного доходу сім’ї пільговика пропонують не включати наступні допомоги на дитину:
- допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
- допомогу при народженні дитини;
- допомогу на дітей одиноким матерям (батькам);
- допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- допомогу при усиновленні дитини;
- тимчасову держдопомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
- державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;
- пенсію у зв’язку з втратою годувальника.
Раніше повідомлялося, що Кабмін спростив умови призначення житлових субсидій.
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