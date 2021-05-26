В Украине хотят изменить правила усыновления детей

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Кабинет министров на заседании 26 мая согласовал законопроект, который предусматривает изменения в правилах усыновления детей

Об этом пишет RegioNews ссылкой на трансляцию заседания правительства.

Документ предлагает восстановить разницу в возрасте между усыновителем и ребенком, которая не может превышать 45 лет; ввести обязательное обучение для кандидатов в усыновители, поскольку более 90% граждан, которые выявили желание усыновить ребенка, не имеют опыта воспитания детей.

Проект предусматривает, что согласие матери на усыновление ее ребенка является действительным, когда оно предоставлено в предусмотренное законом время, но не ранее чем через шесть недель после рождения ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде хотят усовершенствовать оказание помощи семьям с детьми.