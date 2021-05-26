"Жовтий" рівень небезпечності: на Вінниччині та Черкащині оголосили штормове попередження
26 травня у низці регіонів України оголосили штормове попередження, зокрема, у Вінницькій та Черкаській областях очікується суттєве погіршення погодних умов
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
Вранці, вдень 26 травня у північних, Вінницькій, Черкаській областях гроза, подекуди град і шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники встановили у цих регіонах перший "жовтий" рівень небезпечності.
Нагадаємо, раніше у більшості регіонів оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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