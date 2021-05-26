"Желтый" уровень опасности: на Виннитчине и Черкасщине объявили штормовое предупреждение
26 мая в ряде регионов Украины объявили штормовое предупреждение, в частности, в Винницкой и Черкасской областях ожидается существенное ухудшение погодных условий
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
Утром, днем 26 мая в северных, Винницкой, Черкасской областях гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели установили в этих регионах первый "желтый" уровень опасности.
Напомним, ранее в большинстве регионов объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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