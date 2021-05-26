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26 мая 2021, 11:40 393

"Желтый" уровень опасности: на Виннитчине и Черкасщине объявили штормовое предупреждение

26 мая 2021, 11:40 393
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Фото: из открытых источников
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26 мая в ряде регионов Украины объявили штормовое предупреждение, в частности, в Винницкой и Черкасской областях ожидается существенное ухудшение погодных условий

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Утром, днем 26 мая в северных, Винницкой, Черкасской областях гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели установили в этих регионах первый "желтый" уровень опасности.

Напомним, ранее в большинстве регионов объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

погода Винницкая область ГСЧС Черкасская область штормовое предупреждение

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