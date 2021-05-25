У Черкасах викрили двох кримінальних "авторитетів": один із них - у санкційному списку РНБО

Фото: Нацполіція

У Черкасах правоохоронці викрили двох кримінальних "авторитетів" у поширенні злочинного впливу: один із них перебуває у санкційному списку Ради Національної безпеки та оборони

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Фігуранти перебувають у статусах так званих "смотрящих" - за відділенням Херсонського СІЗО та за азербайджанською діаспорою у Черкасах. Останній перебуває у санкційному списку Ради Національної безпеки та оборони", - йдеться у повідомленні.

Обом повідомлено про підозру, у тому числі за встановлення та поширення злочинного впливу. За це передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Раніше повідомлялось, що міграційна служба Закарпаття спільно з поліцейськими виявила в Ужгороді громадянина Вірменії, який входить до санкційного списку осіб під номером 600 у рішенні РНБО від 14 травня 2021 року