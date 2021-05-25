В Одесі затримали чиновника міськради під час отримання 50 тисяч хабаря

Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали на хабарі в 50 тисяч гривень директора комунального підприємства міськради. За ці кошти чиновник обіцяв підписати договір та передати в оренду приміщення площею 200 м. кв.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Оперативники та слідчі затримали чиновника на отриманні коштів, правоохоронці вилучили всю суму.

Відкрито справу за статтею "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" ККУ.

За даними місцевих ЗМІ, мова йде про виконувача обов'язків директора КП "Туристичний інформаційний центр Одеси" Олексія Курцева.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія згадав, як давав хабарі при будівництві бізнес-центру в столиці.