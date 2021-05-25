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25 травня 2021, 14:44 804

У торговельному центрі в Херсоні сталася бійка зі стріляниною

25 травня 2021, 14:44 804
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Фото: з відкритих джерел
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У центрі Херсона в ТЦ "ЦУМ" стався конфлікт з бійкою та стріляниною. Куля від вогнепальної зброї потрапила у вітрину одного із магазинів

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції Херсонщини.

Так, місцевий мешканець розповів правоохоронцям, що отримав поранення вуха від невідомого, який стріляв у заявника.

Наразі відомо, що конфлікт розпочався між 39-річним херсонцем та жінкою на вулиці поблизу торговельного центру. Там постраждалий їхав вулицею на своєму автомобілі, а назустріч йому на іншому автомобілі їхала жінка. Між водіями виникла сварка. Тоді жінка зателефонувала своєму чоловікові. Невдовзі він під’їхав на місце і вже між чоловіками виникла конфліктна ситуація.

Як з’ясували поліцейські, чоловік жінки після цього зайшов всередину ЦУМа, а заявник підібрав на землі уламок цегли та побіг наздоганяти опонента, де на першому поверсі магазину він вдарив останнього камінням.

В помсту чоловік дістав пістолет для відстрілу патронів травматичної дії, здійснив постріл в повітря та завдав удар рукояткою пістолета у вухо заявника. Останній натомість жбурнув у стрілка цеглиною", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, після вказаних подій жінка з її чоловіком з місця події зникли на автомобілях у невідомому напрямку.

Наразі їх особи встановлено. Також відомо, що зброя офіційно зареєстрована.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві пасажир стріляв у водія автобуса. Конфлікт виник через телефонні розмови у салоні.

стрілянина поліція бійка ТРЦ пістолет

 
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