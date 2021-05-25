У Львові двох поліцейських затримали під час одержання хабаря

Фото: ДБР

У Львові працівники ДБР затримали заступника начальника відділу кримінальної поліції та оперуповноваженого цього ж відділу під час одержання хабаря

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Працівники поліції вимагали дві тисячі доларів у підозрюваного. За ці гроші вони обіцяли не передавати додаткові матеріали у справі щодо крадіжок до слідчого відділення поліції. Обіцяли вплинути на прокурора аби підозрюваний отримав вирок без позбавлення волі", - повідомили слідчі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

Відкрито кримінальне правопорушення: вимагання та одержання неправомірної вигоди - ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині поліцейський погорів на хабарі. Він вимагав від громадянина 1 500 доларів за відмову порушити кримінальну справу.