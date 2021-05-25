Україна готова надати державам і компаніям свій повітряний простір для перебудови авіамаршрутів - Мінінфраструктури

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Україна з огляду на ситуацію в Білорусі готова надати державам і приватним компаніям свій повітряний простір для перебудови авіамаршрутів

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України з посиланням на главу відомства Олександра Кубракова, передає RegioNews.

Події в Білорусі стали міжнародним прецедентом. Нашим пріоритетом є безпека пасажирів та авіації. Першочергове завдання - оперативна організація всіх заходів у строгій відповідності з міжнародним і національним законодавством. Україна готова зі свого боку надати максимальну підтримку державам і приватним компаніям у процесі перебудови маршрутів через наш повітряний простір, - цитує пресслужба Кубракова.

Як повідомлялося, з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 25 травня заборонив польоти над повітряним простором Білорусі.