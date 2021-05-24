13:37  24 травня
Скляров та Ксьонзенко оскаржили звільнення з посад у Київоблраді
14:17  24 травня
Ляшко розповів, скільки заступників Степанова залишить на посадах
17:52  24 травня
Війна на Донбасі: бойовики чотири рази зірвали "тишу", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
24 травня 2021, 21:37 86

У столиці зростає захворюваність на грип та ГРВІ

24 травня 2021, 21:37 86
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві спостерігається зростання захворюваності на грип на ГРВІ на 13,3% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення

Про це повідомили в ДУ "Київський міський лабораторний центр МОЗ", передає RegioNews.

У столиці за 20-й тиждень 2021 року зареєстровано 8189 хворих на грип та ГРВІ, у тому числі на COVID-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 63,2%. Наразі показник захворюваності становить 276, - йдеться в повідомленні.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 13,3% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 3483 (зростання на 55,1%), дорослих – 4706 осіб (зниження на 5,5%).

У структурі захворюваності діти становлять 42,5%, а на попередньому тижні – 31,1%. 46,1% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 63% – зареєстровано 1604 випадки.

До медичних закладів за 20-й тиждень госпіталізовано 553 особи, із них 50 – діти.

Як повідомлялося, згідно з новим планом Зеленського, більшість українців мають бути щеплені до Дня Незалежності. Потрібно проводити роз'яснювальну роботу серед населення, вважає президент.

захворюваність грип ГРВІ Лабораторія Київ

На ринку "Столичний” у Києві стався конфлікт, було чутно вибухи - Нацполіція
24 травня 2021, 18:41
У ЗМІ з'явився список кандидатів на виселення із елітних дач під Києвом
24 травня 2021, 17:31
У столичному метро анонсували підвищення вартості проїзду
24 травня 2021, 14:45
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського
Третій фронт Зеленського: Навіщо президенту війна проти Кличка
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram