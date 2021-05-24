У столиці зростає захворюваність на грип та ГРВІ

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У Києві спостерігається зростання захворюваності на грип на ГРВІ на 13,3% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення

Про це повідомили в ДУ "Київський міський лабораторний центр МОЗ", передає RegioNews.

У столиці за 20-й тиждень 2021 року зареєстровано 8189 хворих на грип та ГРВІ, у тому числі на COVID-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 63,2%. Наразі показник захворюваності становить 276, - йдеться в повідомленні.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 13,3% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 3483 (зростання на 55,1%), дорослих – 4706 осіб (зниження на 5,5%).

У структурі захворюваності діти становлять 42,5%, а на попередньому тижні – 31,1%. 46,1% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 63% – зареєстровано 1604 випадки.

До медичних закладів за 20-й тиждень госпіталізовано 553 особи, із них 50 – діти.

Як повідомлялося, згідно з новим планом Зеленського, більшість українців мають бути щеплені до Дня Незалежності. Потрібно проводити роз'яснювальну роботу серед населення, вважає президент.