На ринку "Столичний” у Києві стався конфлікт, було чутно вибухи - Нацполіція

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На території ринку "Столичний" у Києві сьогодні лунали вибухи, а невідомі особи провокували конфлікт

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, сьогодні, 24 травня близько 6-ї години ранку надійшло повідомлення, що на території ринку "Столичний” лунають вибухи.

На місце події терміново прибули наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції, вибухотехніки та спецпризначенці. Пізніше також надходили повідомлення про те, що на території ринку невідомі особи провокують конфлікт”, - йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили, що невідомі особи зайшли на територію ринку. Також в цей час приватні особи "вчиняли виконавчі дії на даній території”.

Вибухотехніки оглянули місце події. Слідчі встановлюють можливі пошкодження та з’ясовують обставини інциденту. Завдяки злагодженим діям поліції вдалося забезпечити дотримання публічного порядку та запобігти фізичній сутичці", - додали у відомстві.

Зазначається, що поліцейські встановлюють осіб, які проникли на територію ринку без документів, також за фактом цих подій відкрили кримінальну справу.

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