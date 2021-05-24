В столице растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

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В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 13,3% по сравнению с предыдущей неделей, который произошёл за счет детского населения

Об этом сообщили в ГУ "Киевский городской лабораторный центр МОЗ", передает RegioNews.

В столице за 20-й неделе 2021 года зарегистрировано 8189 больных гриппом и ОРВИ, в том числе на COVID-19. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 63,2%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 276, - говорится в сообщении.

В целом в столице наблюдается рост заболеваемости на 13,3% по сравнению с предыдущей неделей, который произошёл за счет детского населения. Так, детей заболело – 3483 (рост на 55,1%), взрослых – 4706 человек (снижение на 5,5%).

В структуре заболеваемости дети составляют 42,5%, а на предыдущей неделе – 31,1%. 46,1% – дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 63% – зарегистрировано 1604 случая.

В медицинские учреждения за 20-ю неделю госпитализированы 553 человека, из них 50 - дети.

Как сообщалось, согласно с новым планом Зеленского, большинство украинцев должны быть привиты ко Дню Независимости. Нужно проводить разъяснительную работу среди населения, считает президент.