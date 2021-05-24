В Україні вперше за дев'ять місяців різко впав добовий показник COVID-19

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В Україні за 23 травня COVID-19 виявили у 1334 осіб, госпіталізували 1019 хворих, зафіксовано 68 летальних випадків, 6999 пацієнтів одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 23 травня - 86 дітей та 21 медпрацівник.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-8684 особи, методом ІФА-1462 особи, експрес-тестами - 5951 особа.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстровано в Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м.Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 183 855 осіб, з них 1 957 560 одужали, летальних випадків - 49 436.

Нагадаємо, 22 травня в Україні лабораторно підтвердили 2 533 нових випадків COVID-19, померли 89 пацієнтів.