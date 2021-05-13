У чотирьох обласних центрах України школярі навчатимуться влітку
Навчання доведеться продовжити влітку через тривалі канікули протягом року
Навчання доведеться продовжити влітку через тривалі канікули протягом року
У Сумах, Черкасах, Хмельницькому і Кропивницькому прийняли рішення, що школярі навчатимуться в червні 2021 року.
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні на сайті МОН "Нова українська школа".
Зокрема, навчання закінчиться:
- у Сумах - 11 червня;
- у Черкасах - 8 червня;
- у Хмельницькому - 11 червня;
- деякі пoчаткoві шкoли Кропивницького будуть навчатися дo 7 абo 14 чеpвня.
Зазначається, що це пов'язано з тим, що навчальний процес повинен тривати не менше 175 робочих днів, а канікули не менше 30 днів.
Раніше повідомлялось, що столичні школярі через жорсткий карантин не навчатимуться влітку, бо заняття проводились в онлайн-режимі.
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