У чотирьох обласних центрах України школярі навчатимуться влітку

Навчання доведеться продовжити влітку через тривалі канікули протягом року

Навчання доведеться продовжити влітку через тривалі канікули протягом року

Фото: з відкритих джерел

У Сумах, Черкасах, Хмельницькому і Кропивницькому прийняли рішення, що школярі навчатимуться в червні 2021 року.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні на сайті МОН "Нова українська школа".

Зокрема, навчання закінчиться:

у Сумах - 11 червня;

у Черкасах - 8 червня;

у Хмельницькому - 11 червня;

деякі пoчаткoві шкoли Кропивницького будуть навчатися дo 7 абo 14 чеpвня.

Зазначається, що це пов'язано з тим, що навчальний процес повинен тривати не менше 175 робочих днів, а канікули не менше 30 днів.

Раніше повідомлялось, що столичні школярі через жорсткий карантин не навчатимуться влітку, бо заняття проводились в онлайн-режимі.