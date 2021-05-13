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13 травня 2021, 13:22 3307

У чотирьох обласних центрах України школярі навчатимуться влітку

13 травня 2021, 13:22 3307
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Навчання доведеться продовжити влітку через тривалі канікули протягом року
Навчання доведеться продовжити влітку через тривалі канікули протягом року
Фото: з відкритих джерел
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У Сумах, Черкасах, Хмельницькому і Кропивницькому прийняли рішення, що школярі навчатимуться в червні 2021 року.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні на сайті МОН "Нова українська школа".

Зокрема, навчання закінчиться:

  • у Сумах - 11 червня;
  • у Черкасах - 8 червня;
  • у Хмельницькому - 11 червня;
  • деякі пoчаткoві шкoли Кропивницького будуть навчатися дo 7 абo 14 чеpвня.

Зазначається, що це пов'язано з тим, що навчальний процес повинен тривати не менше 175 робочих днів, а канікули не менше 30 днів.

Раніше повідомлялось, що столичні школярі через жорсткий карантин не навчатимуться влітку, бо заняття проводились в онлайн-режимі.

школа освіта діти Міністерство канікули

 
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