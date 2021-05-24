В Минобразования объяснили, почему в некоторых городах продлили обучение для школьников

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Министр образования Сергей Шкарлет объяснил, почему в некоторых регионах продлили обучение в школах на летний период

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", пишет RegioNews.

По его словам, это произошло только в тех школах, где были большие каникулы или не выдержали нормы относительно продолжительности и выполнения образовательной программы.

"Есть продление на недолгие периоды, ведь, согласно законодательству, 175 рабочих дней должен продолжаться учебный процесс", - заявил министр.

Он добавил, что массового продолжения обучения не будет.

"Во-первых, это законодательно запрещено. Во-вторых, на сегодня есть в той же "Всеукраинской школе онлайн" возможности для учителя и ученика. Учителю -протестировать и посмотреть личную траекторию каждого своего ученика и определить, где есть провалы, где что-то недоучил. Затем можно сформировать в личном кабинете собственную траекторию, чтобы индивидуально позаниматься. То есть на сегодня это не проблема", - отметил Шкарлет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницком школьники будут учиться в июне этого года.