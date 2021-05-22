17:33  22 травня
МОЗ оновив карантинне зонування: одна область помаранчева
16:37  22 травня
У Луцьку повністю відключили гарячу воду
17:59  22 травня
Доба на Донбасі: окупанти обстріляли житловий сектор у Пісках
UA | RU
UA | RU
22 травня 2021, 17:33 14

МОЗ оновив карантинне зонування: одна область помаранчева

22 травня 2021, 17:33 14
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні в "помаранчевій" зоні карантину залишилася тільки Донецька область, всі інші регіони - в "жовтій" зоні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.

В Донецькій області перевищена норма відсотку від епідемічного порогу - 101,5% при нормі 100%.

У решті регіонів жоден з показників по COVID-19 не перевищує норму. При цьому в шести регіонах показники відповідають "зеленій" зоні карантину.

Зокрема, в Києві, Вінницькій, Закарпатській, Київській, Миколаївській та Полтавській областях відсоток від епідпорогу становить менш як 50%. Також у Вінницькій області менш як 5% становить коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Нагадаємо, станом на ранок 22 травня року в Україні зафіксовано 4 606 нових випадків захворювань на COVID-19.

МОЗ коронавірус карантин Донецька область зона

Експеримент у Моршині: місцеві мешканці почали отримувати другу дозу вакцини
22 травня 2021, 12:48
Щеплення від коронавірусу отримали ще понад 17 тисяч українців
22 травня 2021, 11:24
Коронавірус підхопили ще понад чотири тисячі українців
22 травня 2021, 10:28
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"
Ритуальний піар. Чому не варто було очікувати чогось особливого від сьогоднішніх слів Зеленського
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram