МОЗ оновив карантинне зонування: одна область помаранчева

Фото з відкритих джерел

В Україні в "помаранчевій" зоні карантину залишилася тільки Донецька область, всі інші регіони - в "жовтій" зоні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.

В Донецькій області перевищена норма відсотку від епідемічного порогу - 101,5% при нормі 100%.

У решті регіонів жоден з показників по COVID-19 не перевищує норму. При цьому в шести регіонах показники відповідають "зеленій" зоні карантину.

Зокрема, в Києві, Вінницькій, Закарпатській, Київській, Миколаївській та Полтавській областях відсоток від епідпорогу становить менш як 50%. Також у Вінницькій області менш як 5% становить коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Нагадаємо, станом на ранок 22 травня року в Україні зафіксовано 4 606 нових випадків захворювань на COVID-19.