МОЗ оновив карантинне зонування: одна область помаранчева
В Україні в "помаранчевій" зоні карантину залишилася тільки Донецька область, всі інші регіони - в "жовтій" зоні.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, пише RegioNews.
В Донецькій області перевищена норма відсотку від епідемічного порогу - 101,5% при нормі 100%.
У решті регіонів жоден з показників по COVID-19 не перевищує норму. При цьому в шести регіонах показники відповідають "зеленій" зоні карантину.
Зокрема, в Києві, Вінницькій, Закарпатській, Київській, Миколаївській та Полтавській областях відсоток від епідпорогу становить менш як 50%. Також у Вінницькій області менш як 5% становить коефіцієнт виявлення випадків інфікування.
Нагадаємо, станом на ранок 22 травня року в Україні зафіксовано 4 606 нових випадків захворювань на COVID-19.