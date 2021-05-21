11:33  21 травня
Україна позичила у Швеції оригінал Конституції Пилипа Орлика до Дня Незалежності
12:07  21 травня
У Міненерго анонсували зміни в роботі ринку електроенергії
08:11  21 травня
Обстріли на Донбасі продовжуються: за добу зафіксовано 10 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
21 травня 2021, 08:59 61

В Україні за добу майже п'ять тисяч нових хворих COVID-19

21 травня 2021, 08:59 61
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 20 травня COVID-19 виявили у 4984 осіб, госпіталізували 1785 хворих, зафіксовано 202 летальних випадки, 12 845 пацієнтів одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 20 травня 278 дітей та 97 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зареєстрували в Києві (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) та Київській (348) областях.

Всього за добу проведено 62 577 тестувань на COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 175 382 людини, з них 1 929 039 одужали, летальних випадків - 49 101.

Нагадаємо, в Україні за 19 травня COVID-19 виявили у 5 165 осіб, госпіталізували 1 884 хворих.

ушпиталення коронавірус пандемія МОЗ хвороба

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"
Ритуальний піар. Чому не варто було очікувати чогось особливого від сьогоднішніх слів Зеленського
Всі публікації »
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram