В Україні за добу майже п'ять тисяч нових хворих COVID-19
В Україні за 20 травня COVID-19 виявили у 4984 осіб, госпіталізували 1785 хворих, зафіксовано 202 летальних випадки, 12 845 пацієнтів одужали
Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Так, серед захворілих за 20 травня 278 дітей та 97 медпрацівників.
Найбільше випадків захворювання за минулу добу зареєстрували в Києві (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) та Київській (348) областях.
Всього за добу проведено 62 577 тестувань на COVID-19.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 175 382 людини, з них 1 929 039 одужали, летальних випадків - 49 101.
Нагадаємо, в Україні за 19 травня COVID-19 виявили у 5 165 осіб, госпіталізували 1 884 хворих.
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