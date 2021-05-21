На Донбасі бойовики посилюють військову підготовку - розвідка

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Командування Збройних сил Російської Федерації продовжує нарощувати боєздатність оперативного угруповання російських військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

З 17 травня у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів проводяться масштабні командно-штабні навчання. Контроль за проведенням заходів здійснюється офіцерами штабу Південного військового округу ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі заявили, що особлива увага приділяється питанням забезпечення підготовки особового складу резерву.

Також окупанти проводять агітаційну роботу серед резервістів з метою вербування їх для проходження військової служби за контрактом у їхніх підрозділах.

Нагадаємо, 20 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.