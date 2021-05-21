Обстріли на Донбасі продовжуються: за добу зафіксовано 10 порушень режиму "тиші"
Протягом минулої доби, 20 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Так, неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Поблизу Павлополя ворог двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Зазначається, що збройні формування РФ здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів у районі населених пунктів Авдіївка, Троїцьке та Мар’їнка, а біля Новоселівки - ще й з великокаліберних кулеметів.
Неподалік селищ Шуми та Гнутове російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.
Втрат серед українських захисників немає. На обстріли противника відкривався вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.
Станом на 7 годину ранку, 21 травня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Пісків противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. У передмісті населеного пункту Водяне окупанти застосували у бік позицій українських захисників ручні та станкові протитанкові гранатомети.
Нагадаємо, 20 травня в зоні проведення ООС було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню.