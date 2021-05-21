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Обстріли на Донбасі продовжуються: за добу зафіксовано 10 порушень режиму "тиші"
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21 травня 2021, 08:11 72

Обстріли на Донбасі продовжуються: за добу зафіксовано 10 порушень режиму "тиші"

21 травня 2021, 08:11 72
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 20 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Поблизу Павлополя ворог двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зазначається, що збройні формування РФ здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів у районі населених пунктів Авдіївка, Троїцьке та Мар’їнка, а біля Новоселівки - ще й з великокаліберних кулеметів.

Неподалік селищ Шуми та Гнутове російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

Втрат серед українських захисників немає. На обстріли противника відкривався вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 21 травня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Пісків противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. У передмісті населеного пункту Водяне окупанти застосували у бік позицій українських захисників ручні та станкові протитанкові гранатомети.

Нагадаємо, 20 травня в зоні проведення ООС було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС війна військова техніка обстріли

 
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