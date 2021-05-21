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21 травня 2021, 12:52 6

Омбудсмен розповіла, скільки українців внесли до списку на обмін полоненими

21 травня 2021, 12:52 6
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Фото з відкритих джерел
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У списку України на обмін полонених з ОРДЛО перебувають 285 українців, які утримуються на окупованій території Донбасу

Як пише RegioNews, про це в ефірі "Громадське. Радіо" повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, бойовики у своєму списку вказали 90 осіб. З них українська сторона підтвердила 15.

"У нашому ж списку, який стосується повернення наших громадян з місць несвободи в ОРДЛО, 285 осіб, серед них 44 військових. Майже всі вони підтверджені. Можна рухатися за принципом, узгодженим в Мінську, маю на увазі обмін "всіх на всіх", це означає всіх встановлених на всіх встановлених", - повідомила Денісова.

Нагадаємо, нещодавно у ТКГ повідомили про шанс розблокування процесу обміну полоненими. Відомо, що раныше терористи передали Україні списки на обмін полоненими. З українського боку відповідні документи були готові ще взимку, однак тоді окупанти не йшли на діалог.

обмін полонених Донбас Україна Людмила Денисова Омбудсмен

 
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