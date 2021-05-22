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22 мая 2021, 10:00 104

На Донбассе ранили двух украинских военных, еще один получил травмы

22 мая 2021, 10:00 104
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Фото из открытых источников
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За прошедшие сутки, 21 мая, в районе проведения ООС зафиксировали восемь обстрелов.

Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.

Вблизи Катериновки оккупанты стреляли из артиллерийских установок 122 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Водяного дважды открывали огонь из минометов калибров, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра. Еще один обстрел зафиксировали вблизи Песков.

В районе Луганского стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Гнутово – еще и из стрелкового оружия.

В результате обстрелов ранили двух украинских военных, еще один получил боевую травму. Воинам оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья украинских защитников - удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра, 22 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня вблизи Песков и Причепиловки. Боевых потерь вследствие вражеского огня нет.

На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Напомним, 20 мая в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

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