На Донбассе ранили двух украинских военных, еще один получил травмы
За прошедшие сутки, 21 мая, в районе проведения ООС зафиксировали восемь обстрелов.
Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.
Вблизи Катериновки оккупанты стреляли из артиллерийских установок 122 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде Водяного дважды открывали огонь из минометов калибров, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра. Еще один обстрел зафиксировали вблизи Песков.
В районе Луганского стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Гнутово – еще и из стрелкового оружия.
В результате обстрелов ранили двух украинских военных, еще один получил боевую травму. Воинам оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья украинских защитников - удовлетворительное.
По состоянию на 7 часов утра, 22 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня вблизи Песков и Причепиловки. Боевых потерь вследствие вражеского огня нет.
На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Напомним, 20 мая в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.