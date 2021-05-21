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21 травня 2021, 16:58 261

На кордоні України з Молдовою знову запрацюють пункти пропуску

21 травня 2021, 16:58 261
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Фото: із відкритих джерел
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Влада Молдови з 24 травня відновлює роботу всіх контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною, які закрили ще у березні 2020 року

Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.

Рух буде відновлено для пасажирського та вантажного транспорту.

Залишається нефункціональним єдиний пункт перетину кордону – КПП Липкани-Радівці-Прут, оскільки румунська сторона поки не відновила його роботу", – повідомили у прикордонній поліції Молдови.

Нагадаємо, у березні 2020 року через розростання пандемії COVID-19 Молдова призупинила роботу КПП на кордоні з Україною і Румунією. Відтоді працювали лише 33 пункту пропуску з 88.

Раніше у Вінницькій області затримали митника за контрабанду бурштину в Молдову.

Україна карантин кордон Молдова Пункти пропуску

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