На кордоні України з Молдовою знову запрацюють пункти пропуску

Фото: із відкритих джерел

Влада Молдови з 24 травня відновлює роботу всіх контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною, які закрили ще у березні 2020 року

Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.

Рух буде відновлено для пасажирського та вантажного транспорту.

Залишається нефункціональним єдиний пункт перетину кордону – КПП Липкани-Радівці-Прут, оскільки румунська сторона поки не відновила його роботу", – повідомили у прикордонній поліції Молдови.

Нагадаємо, у березні 2020 року через розростання пандемії COVID-19 Молдова призупинила роботу КПП на кордоні з Україною і Румунією. Відтоді працювали лише 33 пункту пропуску з 88.

Раніше у Вінницькій області затримали митника за контрабанду бурштину в Молдову.