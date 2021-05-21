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21 травня 2021, 16:40 14

На Львівщині посеред вулиці живцем згорів чоловік

21 травня 2021, 16:40 14
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Скріншот з відео
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У селищі Славське, що у Львівській області, посеред вулиці живцем згорів 58-річний чоловік

Про це пише RegioNews з посиланням на "Надзвичайні новини".

Тіло покійного троюрідного брата знайшла його сестра, яка о 21 годині поверталась додому. Вона помітила дим на галявині та згарище.

"Побачила дим і одразу кинулась сюди. Там він сидів, уже обгорілий. Він був ще живий, я побігла до сусідки і викликала швидку", - розповіла сестра покійного.

Чоловік намагався щось сказати рідним, проте вони його не розчули. Потерпілого медики забрали в реанімацію. Місцевий лікар розповіла, що у чоловіка було практично 90-95% ураження тіла.

Місцеві жителі розповідають, що 58-річний покійний чоловік був доброю людиною та всім допомагав. Родичі намагаються зрозуміти, що стало причиною трагедії. Сусіди підозрюють, що чоловік, повертаючись із магазину, сів на галявині відпочити та ймовірно закурив. Можливо, він придрімав, а пожежа сталась через недопалок.

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині знайшли тіла двох людей у згорілому залізничному вагоні.

Україна Львів пожежа смерть НП

 
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