На границе Украины с Молдовой снова заработают пункты пропуска

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Власти Молдовы с 24 мая возобновляют работу всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, которые закрыли еще в марте 2020 года

Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.

Движение будет восстановлено для пассажирского и грузового транспорта.

Остается нефункциональным единственный пункт пересечения границы - КПП Липканы-Рэдэуць-Прут, поскольку румынская сторона пока не возобновила его работу", - сообщили в пограничной полиции Молдовы.

Напомним, в марте 2020 года из-за разрастания пандемии COVID-19 Молдова приостановила работу КПП на границе с Украиной и Румынией. С тех пор работали только 33 пункта пропуска из 88.

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