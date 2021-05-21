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21 мая 2021, 16:58 278

На границе Украины с Молдовой снова заработают пункты пропуска

21 мая 2021, 16:58 278
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Фото: из открытых источников
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Власти Молдовы с 24 мая возобновляют работу всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, которые закрыли еще в марте 2020 года

Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.

Движение будет восстановлено для пассажирского и грузового транспорта.

Остается нефункциональным единственный пункт пересечения границы - КПП Липканы-Рэдэуць-Прут, поскольку румынская сторона пока не возобновила его работу", - сообщили в пограничной полиции Молдовы.

Напомним, в марте 2020 года из-за разрастания пандемии COVID-19 Молдова приостановила работу КПП на границе с Украиной и Румынией. С тех пор работали только 33 пункта пропуска из 88.

Ранее в Винницкой области задержали таможенника за контрабанду янтаря в Молдову.

Украина карантин граница Молдова Пункты пропуска

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