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18 травня 2021, 12:02 625

У Рівненській ОДА змінили керівника управління охорони здоров’я

18 травня 2021, 12:02 625
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Фото: із відкритих джерел
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Голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль звільнив із посади керівника управління охорони здоров’я Олега Вівсяника

Про це повідомляється на сайті Рівненської ОДА, передає RegioNews.

Відомо, що голова обласної адміністрації підписав розпорядження ще 11 травня, однак тільки зараз воно набуло чинності.

Згідно із документом, цю посаду в якості виконувача обов'язки обійме заступник начальника управління Ігор Добровольський.

Олега Вівсяника перевели до новоствореного департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рівненська облрада планує оголосити недовіру голові ОДА.

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