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21 мая 2021, 08:36 985

"Письма счастья" для водителей частично отменили: Зеленский подписал новый закон

21 мая 2021, 08:36 985
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Фото: из открытых источников
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Благодаря новому закону, подписанному президентом, меняется процедура отправки постановления об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Президент подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений", - сообщает пресс-служба.

Так, сейчас большинство автомобилистов платит штрафы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные в режиме фото - и видеосъемки, через личный кабинет водителя в первые десять дней после нарушения, поскольку в этот период действует 50% скидка.

В то же время предыдущие нормы Кодекса об административных правонарушениях обязывали направлять оригинал постановления о привлечении к админответственности на почту нарушителя, независимо от погашения им штрафа. Это приводило к путанице и в некоторых случаях - к повторной оплате штрафа.

Новый закон отменяет необходимость отправки на почту нарушителя постановления об админответственности, по которой уже был уплачен штраф. Так, теперь оригинал постановления будет направляться заказным письмом только в случае, если штраф не был уплачен в течение десяти дней после его вынесения.

Напомним, МВД может отменить рассылку водителям "писем счастья". В таких письмах присылают постановления о штрафах за нарушение правил вождения.

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