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20 травня 2021, 15:32 1072

Серед причин смерті в Україні COVID-19 на четвертому місці

20 травня 2021, 15:32 1072
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Фото з відкритих джерел
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Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-березень 2021 року. З початку року померло 174 050 осіб, у тому числі в березні - 64 938

Про це свідчать дані Держстату, передає RegioNews.

За офіційною інформацією, від COVID-19 померло 15 040 українців (у тому числі в березні - 8 104 осіб).

Таким чином, COVID-19 знаходиться на четвертому місці серед причин смерті в Україні.

Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 111 259 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 77 672 осіб, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 21 210 осіб.

Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 1 817 громадян.

Однак в цілому від COVID-19 померло в 8,6 раза менше українців, ніж від хвороб системи кровообігу і від раку.

За даними Держстату, за січень-березень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 1614 осіб, серед них туберкульоз - 746, від СНІДу померло 598 українців.

Хвороби органів дихання стали причиною смерті 5 713 осіб (у т.ч. грип та пневмонія - 4 378 осіб). Хвороби органів травлення стали причиною смерті 6 294 осіб.

Крім того, 7 043 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 730 громадян, утоплення - 186, загибель на пожежі - 482, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 534, отруєння алкоголем - 580, самогубства - 1291, умисні вбивства-336.

Як повідомлялося, у Україні смертність перевищила минулорічні показники на 35%. У січні - березні 2021 року смертність населення в Україні перевищила аналогічні показники минулого року на 16,8%, а в березні - на 34,4%.

Також наприкінці квітня НАН стверджувала, що пік смертності від COVID-19 в Україні пройдено. Він припав на першу половину квітня.

Смертність COVID-19 Держстат хвороба загиблі

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