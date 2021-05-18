15:12  18 травня
Україна отримає наступну партію вакцини Pfizer на початку червня - Ляшко
16:49  18 травня
Рада відправила у відставку міністра інфраструктури Криклія
18:23  18 травня
Війна на Донбасі: окупанти тричі обстріляли позиції ЗСУ
UA | RU
UA | RU
18 травня 2021, 17:22 6

В Україні смертність перевищила минулорічні показники на 35%

18 травня 2021, 17:22 6
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

 У січні - березні 2021 року смертність населення в Україні перевищила аналогічні показники минулого року на 16,8%, а в березні - на 34,4%

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає RegioNews.

Зокрема, від початку 2021 року в Україні померло 174 050 осіб, що на 24 986 смертей більше, ніж за січень-березень 2020 року. Тоді померло 149 064 осіб.

У березні цього року померло 64 938 осіб, тоді як у березні 2020 року - 48 326 осіб).

Від початку 2021 року в Україні народилося 67 514 осіб, минулого року цей показник становив 70 494.

Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень майже на 35%

У Держстаті також назвали кількість населення в Україні, яке станом на 1 квітня 2021 року становило 41 487 960 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 100 394 осіб.

Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень майже на 35%

Нагадаємо, раніше у Держстаті заявляли, що цього року смертність населення в Україні на 8% вища, ніж минулого.

Україна Смертність Держстат населення статистика

Стало відомо, коли суд розгляне апеляції на домашній арешт Медведчука
18 травня 2021, 16:52
В Україні відсутня заборгованість з виплати субсидій, – Мінсоцполітики
18 травня 2021, 16:10
Нардеп Яценко знову став членом фракції "Батьківщина"
18 травня 2021, 15:47
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Всі публікації »
Михайло Басараб
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua