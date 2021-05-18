В Україні смертність перевищила минулорічні показники на 35%

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У січні - березні 2021 року смертність населення в Україні перевищила аналогічні показники минулого року на 16,8%, а в березні - на 34,4%

Про це повідомляє Державна служба статистики, передає RegioNews.

Зокрема, від початку 2021 року в Україні померло 174 050 осіб, що на 24 986 смертей більше, ніж за січень-березень 2020 року. Тоді померло 149 064 осіб.

У березні цього року померло 64 938 осіб, тоді як у березні 2020 року - 48 326 осіб).

Від початку 2021 року в Україні народилося 67 514 осіб, минулого року цей показник становив 70 494.

У Держстаті також назвали кількість населення в Україні, яке станом на 1 квітня 2021 року становило 41 487 960 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 100 394 осіб.

Нагадаємо, раніше у Держстаті заявляли, що цього року смертність населення в Україні на 8% вища, ніж минулого.