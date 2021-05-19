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19 травня 2021, 20:59 2

"Укрпошта” вирішила відключити сторонні банківські термінали у своїх відділеннях

19 травня 2021, 20:59 2
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Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 19 квітня, у відділеннях “Укрпошти” будуть вимкнені усі термінали сторонніх банків

Про це у Facebook повідомив директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає RegioNews.

За його словами, таким чином компанія виступає проти примусового переведення населення у банки для отримання пенсій та субсидій.

Смілянський розповів, що глава уряду Денис Шмигаль доручив "Укрпошті", Мінсоцполітики та ПФУ відпрацювати зміни до Постанови 277, якою примусове переведення (за винятком чотирьох груп населення) передбачалося з 1 вересня 2021 року.

Однак, за його словами, Пенсійний фонд та Управління соціального захисту вже почали примусово переводити людей з інвалідністю на виплати пенсій та субсидій у банках.

Глава компанії стверджує, що почав "хвилею" отримувати повідомлення про те, що пенсіонерам та людям з інвалідністю відмовляють в отриманні виплат у відділеннях Укрпошти. Тому він вирішив відключити термінали у відділеннях.

З сьогоднішнього дня, моїм наказом, вимикаються всі термінали сторонніх банків у відділеннях "Укрпошти”. Там тепер стоятимуть тільки наші термінали. А там, де їх поки немає, можна отримати послуги через готівкові кошти. Так що, хто в селі залишився, той і обслуговує клієнтів”, - написав Смілянський.

Він поінформував, що "Укрпошта” створила гарячу лінію (044) 354-52-73 та електронну скриньку [email protected], на які можна повідомляти про примусове переведення в банки для отримання пенсій та субсідій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Укрпошта" хоче купити банк, компанія вже оголосила тендер на оцінювача, який допоможе придбати фінустанову.

Укрпошта Ігор Смілянський банки пенсіонери пенсія субсидія

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