"Укрпочта" решила отключить сторонние банковские терминалы в своих отделениях

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Сегодня, 19 апреля, в отделениях "Укрпочты" будут выключены все терминалы сторонних банков

Об этом в Facebook сообщил директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает RegioNews.

По его словам, таким образом компания выступает против принудительного перевода населения в банки для получения пенсий и субсидий.

Смелянский рассказал, что глава правительства Денис Шмыгаль поручил "Укрпочте", Минсоцполитики и ПФУ отработать изменения в Постановление 277, которым принудительный перевод (за исключением четырех групп населения) предполагался с 1 сентября 2021 года.

Однако, по его словам, Пенсионный фонд и Управление социальной защиты уже начали принудительно переводить людей с инвалидностью на выплаты пенсий и субсидий в банках.

Глава компании утверждает, что начал "волной" получать сообщения о том, что пенсионерам и людям с инвалидностью отказывают в получении выплат в отделениях "Укрпочты". Поэтому он решил отключить терминалы в отделениях.

С сегодняшнего дня, моим приказом, отключаются все терминалы сторонних банков в отделениях "Укрпочты". Там теперь будут стоять только наши терминалы. А там, где их пока нет, можно получить услуги через наличные средства. Так что, кто в селе остался, тот и обслуживает клиентов", - написал Смелянский.

Он сообщил, что "Укрпочта" создала горячую линию (044) 354-52-73 и электронную почту [email protected], на которые можно сообщать о принудительном переводе в банки для получения пенсий и субсидий.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрпочта" хочет купить банк, компания уже объявила тендер на оценщика, который поможет приобрести финучреждение.