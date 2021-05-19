В Одессе объявили спецоперацию из-за стрельбы на СТО
В Одессе на одной из станций технического обслуживания (СТО) произошла стрельба, в результате которой травмы получили двое мужчин
Об этом сообщает Полиция Одесской области, передает RegioNews.
Известно, что один из водителей "подрезал" автомобиль, в котором ехали отец с сыном.
Мужчины, 1975 и 1998 рождения догнали водителя и вступили с ним в словесную перепалку и драку, в ходе которой тот совершил в их сторону несколько выстрелов из вероятно травматического оружия, попав одному в ногу, другому - в живот", - говорится в сообщении.
41-летний водитель, который открыл стрельбу, скрылся с места происшествия, для его задержания в городе объявили спецоперацию "Перехват".
Также медики оказали помощь пострадавшим, они проходят обследование в больнице.
Позже стало известно, что мужчину задержали, с ним проводятся следственные действия. По факту стрельбы работники полиции возбудили уголовное дело.
Напомним, ранее в столице в ночном клубе произошла драка со стрельбой, в результате инцидента пострадал охранник заведения.