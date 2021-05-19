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19 мая 2021, 19:53 10

В Одессе объявили спецоперацию из-за стрельбы на СТО

19 мая 2021, 19:53 10
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Фото: Нацполиция
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В Одессе на одной из станций технического обслуживания (СТО) произошла стрельба, в результате которой травмы получили двое мужчин

Об этом сообщает Полиция Одесской области, передает RegioNews.

Известно, что один из водителей "подрезал" автомобиль, в котором ехали отец с сыном.

Мужчины, 1975 и 1998 рождения догнали водителя и вступили с ним в словесную перепалку и драку, в ходе которой тот совершил в их сторону несколько выстрелов из вероятно травматического оружия, попав одному в ногу, другому - в живот", - говорится в сообщении.

41-летний водитель, который открыл стрельбу, скрылся с места происшествия, для его задержания в городе объявили спецоперацию "Перехват".

Также медики оказали помощь пострадавшим, они проходят обследование в больнице.

Позже стало известно, что мужчину задержали, с ним проводятся следственные действия. По факту стрельбы работники полиции возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее в столице в ночном клубе произошла драка со стрельбой, в результате инцидента пострадал охранник заведения.

Одесса стрельба Нацполиция задержание уголовное дело

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