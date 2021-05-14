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14 травня 2021, 11:58 289

"Нафтогаз" призначив речника компанії

14 травня 2021, 11:58 289
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Посадовець відповідатиме за реалізацію зовнішньої і внутрішньої комунікаційної політики компанії
Посадовець відповідатиме за реалізацію зовнішньої і внутрішньої комунікаційної політики компанії
Фото з відкритих джерел
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НАК "Нафтогаз України" призначив директора з інтегрованих комунікацій, який буде також виконувати функцію речника компанії.

Як повідомили у прес-службі "Нафтогазу", цю посаду обійматиме Максим Білявський, пише RegioNews.

Він відповідатиме за реалізацію зовнішньої і внутрішньої комунікаційної політики Групи "Нафтогаз".

Відомо, що у Білявського понад десять років досвіду роботи на різних посадах у нафтогазовій галузі. Він очолював напрямок зв’язків з громадськістю в АТ "Укртрансгаз", обіймав позиції директора з персоналу ПАТ "Магістральні газопроводи України" та радника міністра енергетики і вугільної промисловості.

До моменту призначення працював провідним експертом Українського інституту економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Коболєва з "Нафтогазу". Тоді ж Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу" замість Коболєва.

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