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19 мая 2021, 11:42 10

На Житомирщине нейтрализована схема завладения бюджетными средствами через госзакупки Минобороны

19 мая 2021, 11:42 10
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Фото ГФС в Житомирской области
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Житомирские фискалы обнаружили и нейтрализовали незаконную схему, организаторы которой во время выполнения договоров заказа Министерства обороны Украины завладели бюджетными средствами на сумму почти 2 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГФС в Житомирской области.

Участники преступной схемы вносили заведомо ложные данные для регистрации юрлиц, которые дальше "побеждали" в конкурсных торгах, в том числе на объектах Министерства обороны Украины, через созданный механизм недобросовестной конкуренции.

В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных судом обысков по месту осуществления деятельности и проживания фигурантов. В ходе обысков изъяты первичные бухгалтерские документы, черновые записи, чистые листы бумаги с оттисками печатей подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, печати, штампы, оргтехнику, - говорится в сообщении.

Осуществляется досудебное расследование.

Как сообщалось, 14 мая в ДФС отчитались об обысках коммунальных предприятий Киева: сколько провели в целом. Должностных лиц предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении полномочиями.

обыски тендер Схемы Минобороны ГФС закупки Житомирская область

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