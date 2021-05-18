Педагогов, вовлеченных в проведение ВНО, уже начали прививать второй дозой вакцины против COVID-19

Об этом сообщает Минздрав, передает RegioNews.

Для полной иммунизации необходимо получить две дозы этой вакцины с интервалом в 28 дней.

Если вам еще не сообщили о том, когда вы получите вторую дозу, обратитесь к руководителю вашего заведения. Тот направит запрос об организации второй прививки к региональному координатору по иммунизации и оповестит вас о дате и месте вакцинации, - обращаются в Минздраве к педагогам, которые будут участвовать в организации ВНО.