Педагогов, вовлеченных в проведение ВНО, уже начали прививать второй дозой вакцины против COVID-19
Началась прививка против COVID-19 второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech педагогов, вовлеченных в проведение ВНО в 2021 году
Об этом сообщает Минздрав, передает RegioNews.
Для полной иммунизации необходимо получить две дозы этой вакцины с интервалом в 28 дней.
Если вам еще не сообщили о том, когда вы получите вторую дозу, обратитесь к руководителю вашего заведения. Тот направит запрос об организации второй прививки к региональному координатору по иммунизации и оповестит вас о дате и месте вакцинации, - обращаются в Минздраве к педагогам, которые будут участвовать в организации ВНО.
Как сообщалось, основная сессия ВНО-2021 продлится с 21 мая по 15 июня. Более 13% ее участников – выпускники прошлых лет.
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