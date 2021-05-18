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18 мая 2021, 18:53 3

Педагогов, вовлеченных в проведение ВНО, уже начали прививать второй дозой вакцины против COVID-19

18 мая 2021, 18:53 3
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Фото из открытых источников
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Началась прививка против COVID-19 второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech педагогов, вовлеченных в проведение ВНО в 2021 году

Об этом сообщает Минздрав, передает RegioNews.

Для полной иммунизации необходимо получить две дозы этой вакцины с интервалом в 28 дней.

Если вам еще не сообщили о том, когда вы получите вторую дозу, обратитесь к руководителю вашего заведения. Тот направит запрос об организации второй прививки к региональному координатору по иммунизации и оповестит вас о дате и месте вакцинации, - обращаются в Минздраве к педагогам, которые будут участвовать в организации ВНО.

Как сообщалось, основная сессия ВНО-2021 продлится с 21 мая по 15 июня. Более 13% ее участников – выпускники прошлых лет.

ВНО вакцинация образование Минздрав вакцина вторая доза

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