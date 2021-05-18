В МИД отреагировали на видео, опубликованное экс-судьей Чаусом

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр МИД Молдовы Аурелиу Чокой считают, что ситуация с бывшим судьей Чаусом ни в коем случае не должна быть использована третьей стороной, а именно - Российской Федерацией, для того, чтобы рассорить и раскачать партнерство Украины с Молдовой

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга 18 мая, передает RegioNews.

Мы вчера с молдавским коллегой были единодушны в том, что ситуация с судьей Чаусом ни в коем случае не должна быть использована третьей стороной, а именно - Российской Федерацией, для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой и создать напряжение в наших отношениях”, - рассказал Кулеба.

Он заверил, что Украина будет противостоять гибридным атакам РФ на украинско-молдавские отношения.

Также министр отметил, что визит главы МИД Молдовы в Киев совпал с обнародованием бывшим судьей Чаусом видеозаписи.

Напомним, 17 мая бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили в центре столицы Молдовы, записал видео, в котором утверждает, что никакого похищения не было.