В Україні за добу виявили понад чотири тисячі нових хворих COVID-19
В Україні за 17 травня COVID-19 діагностували у 4095 осіб, госпіталізували 999 хворих, зафіксовано 285 летальних випадків, 17 751 пацієнт одужав
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
4 095 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 18 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 235 дітей та 162 медпрацівники", - повідомив міністр.
Всього за добу провели 61 110 тестів на коронавірус.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстровано в Донецькій (428), Рівненській (425), місті Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 2 160 095 осіб;
- одужали - 1 882 344 особи;
- летальних випадків - 48 469;
- проведено ПЛР-тестів - 9 882 447.
Нагадаємо, в Україні за 16 травня-19 діагностували у 2136 осіб, госпіталізували 1260 хворих.
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