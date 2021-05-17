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В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо
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17 травня 2021, 08:59 10

В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо

17 травня 2021, 08:59 10
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Всього за добу провели 17 306 тестувань на коронавірус
Всього за добу провели 17 306 тестувань на коронавірус
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 16 травня COVID-19 діагностували у 2136 осіб, госпіталізували 1260 хворих, зафіксовано 109 летальних випадків, 6869 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

2 136 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 17 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 104 дитини і 47 медпрацівників", - повідомив міністр.

Крім того, було здійснено тестувань за добу - 17 306 (у тому числі методом ПЛР - 9966, методом ІФА - 1396, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5944).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 156 000 осіб;
  • одужало - 1 864 593 людини;
  • летальних випадків - 48 184;
  • проведено ПЛР-тестів - 9 851 754.

Нагадаємо, в Україні 16 травня було зафіксовано 3 620 нових випадків коронавірусної хвороби.

МОЗ коронавірус пандемія хвороба інфекції ушпиталення

 
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