В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо

Всього за добу провели 17 306 тестувань на коронавірус

Всього за добу провели 17 306 тестувань на коронавірус

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 16 травня COVID-19 діагностували у 2136 осіб, госпіталізували 1260 хворих, зафіксовано 109 летальних випадків, 6869 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

2 136 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 17 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 104 дитини і 47 медпрацівників", - повідомив міністр.

Крім того, було здійснено тестувань за добу - 17 306 (у тому числі методом ПЛР - 9966, методом ІФА - 1396, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5944).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 156 000 осіб;

одужало - 1 864 593 людини;

летальних випадків - 48 184;

проведено ПЛР-тестів - 9 851 754.

Нагадаємо, в Україні 16 травня було зафіксовано 3 620 нових випадків коронавірусної хвороби.